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Политика
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Политика
Сенатор Джабаров призвал арестовать американскую дипсобственность в России
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    Сенатор Джабаров призвал арестовать американскую дипсобственность в России

    12:06  12 Октября 2017
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    Сенатор Джабаров призвал арестовать американскую дипсобственность в России

    Москва, 12 октября. Сенатор Владимир Джабаров призвал арестовать или приостановить пользование объектами США, которые находятся в России в связи с недружественной политикой Вашингтона.

    Накануне в США со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне сняли флаги РФ. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, здания дипмиссий фактически захвачены американскими властями. 

    «Я приветствую заявление нашего посла Анатолия Антонова, который жестко отреагировал на происходящее в отношении наших дипломатических объектов», — отметил  представитель международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    Сенатор добавил, что американцы не понимают хорошего отношения,однако в данной ситуации необходимо адекватно реагировать. Джабаров призвал наложить арест на американские объекты, либо запретить их использование. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #дипломатическая война
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