Сенатор Джабаров призвал арестовать американскую дипсобственность в России

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Москва, 12 октября. Сенатор Владимир Джабаров призвал арестовать или приостановить пользование объектами США, которые находятся в России в связи с недружественной политикой Вашингтона.

Накануне в США со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне сняли флаги РФ. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, здания дипмиссий фактически захвачены американскими властями.

«Я приветствую заявление нашего посла Анатолия Антонова, который жестко отреагировал на происходящее в отношении наших дипломатических объектов», — отметил представитель международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что американцы не понимают хорошего отношения,однако в данной ситуации необходимо адекватно реагировать. Джабаров призвал наложить арест на американские объекты, либо запретить их использование.