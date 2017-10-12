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#Соцсети
Новость о «помощи» Facebook в присоединении Крыма к России встретили с иронией в Сети
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    Новость о «помощи» Facebook в присоединении Крыма к России встретили с иронией в Сети

    12:26  12 Октября 2017
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    Соцсети с иронией отозвались на идею о том, что Facebook помогал России присоединить Крым

    Москва, 12 октября. Пользователи социальных сетей с иронией прокомментировали расследование, опубликованное американским телеканалом MSNBC — в нем говорится, что Facebook, якобы, «помогал России в захвате украинских территорий». Заявления СМИ, которым искренне поверили украинские ура-патриоты, вызвали у более рассудительных людей смешки и ироничные комментарии.

    Напомним, американская пресса поспешила обвинить Facebook и даже лично его основателя Марка Цукерберга в «работе на Кремль» и содействии «оккупации Крыма Россией». Оказывается, агенты «российских спецслужб» массово обращались в службу поддержки социальной сети с жалобами на аккаунты проукраинских активистов, которые распространяли свою пропаганду о политике и жизни в России и народных республиках Донбасса. При этом даже не рассматривается версия о том, что жаловаться на записи «патриотов Украины» мог любой не согласный с ними.

    Соцсети с иронией отозвались на идею о том, что Facebook помогал России присоединить Крым

    Откликнувшиеся на «расследование» MSNBC пользователи социальных сетей сошлись на том, что теперь Украина должна запретить Facebook.

    «А не закрыть ли Facebook? Вот к чему вас подводят, господа украинцы», — пишут одни. «Facebook на «Миротворец»? — смеются другие. — Ой вей!»

    А может быть, предполагают другие, следует закрыть на Украине доступ не только к Facebook, но и другим социальным сетям — ведь кто-нибудь может увидеть там информацию, способную обидеть украинского патриота.

    «Разве только на Facebook Россия колобродила? — шутят в Сети. — На «Одноклассниках» тоже!».

    Соцсети с иронией отозвались на идею о том, что Facebook помогал России присоединить Крым

    Напомним, тема «российских спецслужб», которые «ведут подрывную деятельность в Facebook», стала чрезвычайно популярна в США в рамках широко обсуждаемого «российского влияния на президентские выборы».

    Несмотря на то, что специальной комиссии в сенате США так и не удалось найти ни одного доказательства, которое четко указывало бы на «российский след», «российских хакеров» и «российское влияние» продолжают искать в любой внутренней проблеме США — будь то бунты афроамериканцев из-за бессудных убийств полицией США, или утечка информации из Агентства национальной безопасности.

    Автор: Валентин Меликов
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