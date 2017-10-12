Трамп опасается ответа: политолог прокомментировал скандал в США с санкциями против РФ

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Москва, 12 октября. В США разгорелся новый скандал. Американский сенатор Джон Маккейн обвинил президента США Дональда Трампа в затягивании реализации новых антироссийскиих санкций. Кроме того, по мнению Маккейна, Белый дом не прикладывает никаких дипломатических усилий по увеличению давления на Москву. На вопрос, почему Трамп не торопится вводить новые санкции, вызывая гнев сената, ответил политолог Григорий Федоров.

Свое возмущение вместе с сенатором Беном Кардином они выразили в совместном заявлении для прессы.

По мнению эксперта, Маккейн является тем политиком, который «всегда будет делать все, чтобы как-то нам насолить». Он также назвал сенатора «старым русофобом», напомнив, что тот относится к крылу республиканцев, «всегда более радикально настроенного по отношению к России». Поэтому, как отметил Федоров, в его недовольстве и заявлениях о том, что Трамп «медлит», ничего удивительного нет.

При этом эксперт указал на то, что Трамп и без того находится в сложной ситуации: «особых успехов в международной политике у него нет». Президент США опасается, что за введением новых санкций последует жесткий ответ.

«Думаю, он просто пока ждет, когда введение санкций можно будет сделать максимально безболезненно. Потому что за любыми действиями следуют ответные меры», — резюмировал Федоров в эфире радио Sputnik.

Напомним, закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ, Трамп подписал еще в июле. Маккейн и сенатор Бен Кадин в своем совместном заявлении для прессы напомнили, что в соответствии с подписанным законопроектом, новые ограничительные меры против РФ в области обороны и разведки Белый дом должен был ввести к 1 октября.

