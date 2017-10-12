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Политика
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Польшу высмеяли за ввод танков США: Не хотела быть сателлитом СССР, стала «колонией»
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    Польшу высмеяли за ввод танков США: Не хотела быть сателлитом СССР, стала «колонией»

    13:07  12 Октября 2017
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    Москва, 12 октября. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «на фоне истерии о планируемом военном вторжении РФ прямо с учений «Запад-2017» в Польшу прибыла вторая бронетанковая бригада США. Пентагон развернул свою бронетехнику в районах городов Болеславец, Торунь, Сквежина, Жагань, Дравско-Поморск.

    Напомним, что до этого на польской территории уже была развернута третья бронетанковая бригада США. Таким образом, в данный момент в стране собралась механизированная дивизия американских ВС. Конашенков отметил, что подобные действия идут вразрез с заявлениями НАТО и США о «незначительности» размеров войск, находящихся у границ России.

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    Конашенков подчеркнул, что «истерия прибалтов и поляков о некой «русской угрозе» является лишь информационной завесой операции Пентагона», пишет АиФ.

    Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к новости о прибытии второй бронетанковой бригады США в Польшу.

    «Польша не хотела быть«сателлитом» СССР, а стала колонией США (в наихудшем варианте) — и где же стремление к независимости и самостоятельности?» — пишет один из пользователей Twitter в комментарии к новости о танках.

    Другие замечают, что решение о размещении танков принимала явно не польская сторона:

    «Конечно Польша сама принимает решение :) Не смешите меня, в НАТО есть только одна страна которая принимает все решения, — это США».

    Третьи уверены, что полякам будет сложно «убрать» американские войска со своей территории, когда появится желание.

    «Поляки доиграются когда-нибудь, т.е. скоро. Разместить чужие войска просто, а вот вытурить их потом со своей территории тяжело».

    «Минобороны сообщило о развертывании в Польше танковой бригады США// Кому только нее давала Польша... развёртывать свои бригады», — иронизируют некоторые пользователи.

    «Самому-то не смешно про самостоятельное решение о размещении сил НАТО. Кто-то кроме США это может решить, интересно????» — вторят им другие. 

     

    Автор: Дима Оленин
    #россия #сша #польша #танки
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