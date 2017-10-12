Сирия: Минобороны РФ сообщило о пяти случаях нарушения режима перемирия

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Москва, 12 октября. По данным военного ведомства России за минувшие сутки было зафиксировано пять случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в течение суток режим прекращения огня был нарушен в провинциях Дамаск (1) и Алеппо (4). Турецкая мониторинговая группа зафиксировала один случай стрельбы в провинции Дамаск. Стороны расценивают ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.

Отмечается, что все случаи нарушения режима прекращения боевых действий связаны с деятельностью террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.