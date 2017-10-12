МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

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Москва, 12 октября. Россия заявила решительный протест США из-за снятия национальных флагов с дипломатической собственности в Сан-Франциско, заявила официальный представитель министра иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что спуск российских флагов в США в Москве расценивают «как надругательство над государственным символом России». Она обратила внимание, что российская сторона не давала разрешения на такие действия.

«Вчера стало известно о новой — я могу официально заявить — враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства. — С ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги».

Она отметила, что Москва уже заявила Вашингтону «решительный протест».