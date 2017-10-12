Путин: Россия готова участвовать в реализации цифровой повестки ЕАЭС

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Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова принять участие в реализации цифровой повестки ЕАЭС.

«Мы утвердили новый важный документ, который называется Основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года», — заявил глава государства в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В данном случае речь идет о согласованной со странами Союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты.

Путин также напомнил, что инициатива разработки нового документа была выдвинута на заседании Союза еще в конце прошлого года.

Главы стран Союза поддержали предложение главы Казахстана Нурсулана Назарбаева о проведении внеочередного саммита ЕАЭС, посвященного развитию цифровой экономики. Назарбаев отметил, что это обсуждение можно провести на уровне министров экономик стран-участниц Союза.

Ранее глава государства призвал продолжать работу по устранению ограничений для свободного передвижения товаров рабочей силы между странами ЕАЭС.