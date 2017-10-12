ВКС РФ помогли САА зачистить от ИГИЛ новые районы Меядина

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Меядин, 12 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продвинулись к южному входу в город Меядин провинции Дейр эз-Зор.

Военные источники сообщили об успешном продвижении САА в районе стратегически важного населенного пункта провинции Дейр эз-Зор Меядина. По данным источника ВКС РФ обеспечили армейцам продвижение к южному входу города, бойцы установили осаду с севера, запада и юга населенного пункта.

Ранее сообщалось, что военные зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) большую часть кварталов Аль-Синаа, Аль-Балту и полностью взяли под контроль кольцевую развязку Аль-Балум. Игиловцы стремятся отстоять город и перебрасывают в регион подкрепления из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.