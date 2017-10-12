В ГД отреагировали на заявление Киева о строительстве стены в Крыму: Украину пора выгнать из ООН

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Российская Федерация весной 2018 года собирается начать активную фазу строительства так называемой стены на административной границе материковой Украины с Крымом. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире Громадського. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению Слободяна, любое масштабное строительство в осенне-зимний период — нецелесообразно и крайне трудно. По его словам, до Нового года будет завершено юридическое оформление.

«Зачем мы будем отгораживаться от своих граждан и на территории Украины строить какие-то постоянные инфраструктурные здания, если мы четко настроены на то, чтобы вернуть Крым», — добавил украинский чиновник.

За гранью реальности

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ФАН опроверг заявление Слободяна, добавив, что происходящее на Украине находится за гранью реальности.

«Честно говоря, не понятно, чего они хотят выклянчить. Любое заявление официальных украинских лиц — это попытка выклянчить какую-то подачку со стороны их партнеров. Чего они хотят добиться этим заявлением, мне даже сложно предположить. Если они что-то заявляют, они хотят либо что-то украсть, либо выпросить. Строительством всяких заборчиков от русских танков на границе у нас только Украина занимается. И на этом деле Киев украл кучу денег. Видимо, сейчас хотят построить такую же стену на границе с Крымом. В органах государственной власти Украины что-то явно подсыпают, подливают эликсир безумия. Их надо выкинуть из ООН, всех международных организаций, потому что Украина не может называться страной. Там реально все сошли с ума», — резюмировал Виталий Милонов.

Как ранее сообщала Газета.ru, президент Украины Петр Порошенко отказался обсуждать выплату Киеву компенсаций за Крым.