Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Дамаск
Общество
Украинский футболист проиграл суд испанским фанатам, обвинившим его в поддержке нацизма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский футболист проиграл суд испанским фанатам, обвинившим его в поддержке нацизма

    11:55  12 Октября 2017
    50

    Not Welcom: Зозуля проиграл суд фанатам «Райо», обвинивших украинца в нацизме

    Мадрид, 12 октября. Мадридский футбольный клуб «Райо Вальекано» выиграл суд по делу украинского нападающего Романа Зозули. Об этом пишет портал Cadena SER. 

    По данным издания, испанский суд не усмотрел насилия и нелегальных действий со стороны футбольных болельщиков клуба, которые сорвали переход члена сборной Украины в «Райо Вальекано» из «Бетиса».

    Напомним, судебный иск против фанатов «Райо» подала испанская Ла Лига, пояснив свое решение тем, что футболист якобы «был напуган действиями болельщиков». 

    Not Welcom: Зозуля проиграл суд фанатам «Райо», обвинивших украинца в нацизме

    Впрочем, сам Зозуля может подать апелляцию в ближайшее время.

    Напомним, 1 сентября украинский форвард покинул севильский «Бетис» и подписал соглашение с командой второй испанской лиги «Альбасете». Однако в начале февраля 2017 года Зозуля вернулся в «Бетис» из «Райо Вальекано», невзирая на подписанный двухлетний контракт.

    Фанаты «Райо» выступили против трансфера, обвинив украинца в поддержке нацизма. Фанаты изучили биографию футболиста инашли явные признаки поддержки нацизма.

    Зозуля фотографировался в шарфе, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера. 

    Автор: Дана Балан
    #нацизм #испания #зозуля #фанаты #бетис #райо вальекано
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 22300

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23941

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6155

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53639

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94232
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        1823
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        7253
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        11033
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        236