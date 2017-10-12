Украинский футболист проиграл суд испанским фанатам, обвинившим его в поддержке нацизма

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Мадрид, 12 октября. Мадридский футбольный клуб «Райо Вальекано» выиграл суд по делу украинского нападающего Романа Зозули. Об этом пишет портал Cadena SER.

По данным издания, испанский суд не усмотрел насилия и нелегальных действий со стороны футбольных болельщиков клуба, которые сорвали переход члена сборной Украины в «Райо Вальекано» из «Бетиса».

Напомним, судебный иск против фанатов «Райо» подала испанская Ла Лига, пояснив свое решение тем, что футболист якобы «был напуган действиями болельщиков».

Впрочем, сам Зозуля может подать апелляцию в ближайшее время.

Напомним, 1 сентября украинский форвард покинул севильский «Бетис» и подписал соглашение с командой второй испанской лиги «Альбасете». Однако в начале февраля 2017 года Зозуля вернулся в «Бетис» из «Райо Вальекано», невзирая на подписанный двухлетний контракт.

"Roman Zozulya, pasado del Rayo Vallecano" Se rescinde el contrato con el jugador https://t.co/Oh8ZvtsJRf pic.twitter.com/XXB6ierwB7 — Rayo Total (@RayoTotal) March 9, 2017

Фанаты «Райо» выступили против трансфера, обвинив украинца в поддержке нацизма. Фанаты изучили биографию футболиста инашли явные признаки поддержки нацизма.

Зозуля фотографировался в шарфе, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.