Новый регламент ГИБДД вступит в силу с конца следующей недели

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Москва, 12 октября. Обновленный регламент, определяющий взаимодействие инспектора ГИБДД с водителем, вступит в силу с 20 октября. Теперь инспекторы снова получат возможность останавливать транспортные средства для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на постах ГИБДД, сообщает «Коммерсант».

Особое внимание в новом документе уделено правилам общения сотрудников автоинспекции с водителями: теперь служителям закона будет официально запрещено вести себя грубо, использовать пренебрежительный тон и проявлять какую-либо предвзятость.

Кроме того, с 20 октября отдавать сотруднику ГИБДД документы нужно будет не только без обложки, как это уже предусмотрено сейчас, но и без каких-либо «удерживающих устройств».