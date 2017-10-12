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Новый регламент ГИБДД вступит в силу с конца следующей недели
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    Новый регламент ГИБДД вступит в силу с конца следующей недели

    12:00  12 Октября 2017
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    Новый регламент ГИБДД вступит в силу с конца следующей недели

    Москва, 12 октября. Обновленный регламент, определяющий взаимодействие инспектора ГИБДД с водителем, вступит в силу с 20 октября. Теперь инспекторы снова получат возможность останавливать транспортные средства для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на постах ГИБДД, сообщает «Коммерсант».

    Особое внимание в новом документе уделено правилам общения сотрудников автоинспекции с водителями: теперь служителям закона будет официально запрещено вести себя грубо, использовать пренебрежительный тон и проявлять какую-либо предвзятость.

    Кроме того, с 20 октября отдавать сотруднику ГИБДД документы нужно будет не только без обложки, как это уже предусмотрено сейчас, но и без каких-либо «удерживающих устройств».

     

    Автор: Федор Веснин
    #гибдд #водители #правила
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