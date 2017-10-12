Захарова призвала американские СМИ рассказать о гуманитарной блокаде армией США городов Сирии
Москва, 12 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по актуальным вопросам внешней политики заявила, что американским СМИ следует более полно освещать действия армии США в Сирии.
Мария Захарова сообщила, что горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США зоне деконфликтинга вокруг города Эт-Танф.
Американцы с использованием авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил. Людям, которые нашли убежище в этом лагере, а их число по данным ООН превышает 60 тысяч человек, сегодня угрожает голод. Здесь отсутствует доступ к чистой воде, что ведет к повышению риска эпидемии.
Американское командование, «под боком которого все это происходит», отказывает в доступе в лагерь гуманитарным конвоям, которые направляются сирийскими властями и международными гуманитарными организациями.
Тяжелая гуманитарная ситуация складывается и в Ракке, где авиация «ведомой США» коалиции уничтожила последнюю артезианскую скважину.
«У меня просто один вопрос: эта информация тоже не найдет достойного освещения или хотя бы какого-то незначительного места в эфирах американских телеканалов, американских новостных порталов и газет?», - сказала Захарова.
Российский дипломат призывает СМИ США «найти мужество» и снять информационную блокаду, чтобы рассказать американской аудитории, что на самом деле происходит в Сирии, вместо того, чтобы фокусироваться на происходящем в РФ или том, что делают ВКС на территории Сирии.