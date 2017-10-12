Захарова призвала американские СМИ рассказать о гуманитарной блокаде армией США городов Сирии

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Москва, 12 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по актуальным вопросам внешней политики заявила, что американским СМИ следует более полно освещать действия армии США в Сирии.

Мария Захарова сообщила, что горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США зоне деконфликтинга вокруг города Эт-Танф.

Американцы с использованием авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил. Людям, которые нашли убежище в этом лагере, а их число по данным ООН превышает 60 тысяч человек, сегодня угрожает голод. Здесь отсутствует доступ к чистой воде, что ведет к повышению риска эпидемии.

Американское командование, «под боком которого все это происходит», отказывает в доступе в лагерь гуманитарным конвоям, которые направляются сирийскими властями и международными гуманитарными организациями.

Тяжелая гуманитарная ситуация складывается и в Ракке, где авиация «ведомой США» коалиции уничтожила последнюю артезианскую скважину.

«У меня просто один вопрос: эта информация тоже не найдет достойного освещения или хотя бы какого-то незначительного места в эфирах американских телеканалов, американских новостных порталов и газет?», - сказала Захарова.

Российский дипломат призывает СМИ США «найти мужество» и снять информационную блокаду, чтобы рассказать американской аудитории, что на самом деле происходит в Сирии, вместо того, чтобы фокусироваться на происходящем в РФ или том, что делают ВКС на территории Сирии.