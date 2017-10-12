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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Интернете: сорванные флаги РФ, перспективы ядерной войны, «провенгерский сепаратизм» на Украине
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    Сегодня в Интернете: сорванные флаги РФ, перспективы ядерной войны, «провенгерский сепаратизм» на Украине

    13:21  12 Октября 2017
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    Сегодня в Интернете: сорванные флаги РФ, перспективы ядерной войны, провенгерский сепаратизм на Украине

    Федеральное агентство новостей продолжает знакомить своих читателей с последними трендами российского сегмента соцсетей. Все самое интересное — в материале ФАН.

    Российские флаги

    Большинство пользователей российских соцсетей взволновало сообщение о срыве флагов с дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско. Конечно, нападки американских властей на российских дипломатов, работающих на территории США, продолжаются уже достаточно давно. В этом смысле они уже стали своеобразным фоновым шумом в медийном пространстве и не вызывают у пользователей Рунета прежнего острого недовольства. Тем не менее даже сейчас столь открытое неуважение к российскому государственному флагу показалось многим последней каплей.

    «Беспредел. Американцы привыкли грабить», — пишет один пользователь Facebook в комментариях под видео с кадрами российского консульства в Сан-Франциско.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    «Нужно было выставить пограничников и действовать по Уставу. «Стой, кто идет?», предупредительный в воздух», — отмечает другой.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    «Надо срочно ввести 58 армию и оккупировать Сан-Франциско», — добавляет третий.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    Некоторые даже предлагают российскому правительству взять пример с Турции и ответить на данную провокацию, прекратив выдавать американским гражданам въездные визы в РФ. Президент Эрдоган, напоминает одна из пользователей Facebook, когда-то приказал перестать выдавать гражданам США турецкие визы после очередной дипломатической провокации американцев. Он также намекнул США, что их посол в Турции ему «не по вкусу».

    «Американцы забрали посла — и тут самое главное: ни один турецкий политик не пришел на его прощальный прием. Даже оппозиция», — резюмирует она.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    Северокорейский кризис

    Другая трендовая тема — растущее напряжение между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Сегодня президент США Дональд Трамп подлил масла в и без того незатухающий огонь данных дискуссий, прокомментировав недавно оброненную им фразу о «затишье перед бурей». Американский национальный лидер еще раз подтвердил свой воинственный настрой в отношении Пхеньяна. Опасность ядерной войны вновь замаячила на горизонте.

    Некоторые, впрочем — пользуясь словами Стэнли Кубрика — предлагают не волноваться и полюбить ядерную бомбу. Так, к примеру, военный эксперт, специалист по северокорейской ядерной программе Владимир Хрусталев объяснил на своей странице в Facebook, что даже в случае войны между КНДР и США особого вреда для России не будет.

    «Если удар США получится безнаказанным, мы получим много конкретного знания о том, как работает их стратегия первого удара по ядерному оппоненту. Это заставит их вскрыть многие «секреты мастерства» перед другими обладателями ЯО».

    «Если не получится первый удар США и прилетит ядерная ответка? Ну тогда капец многим альянсам США, ибо теперь союзничество с США будет означать, что вас отправят в «море огня» во имя безопасности США. И в целом авторитет США рухнет сурово. Если ответка долетит до США — то это вообще будет выстрел Вашингтона себе в ногу».

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    Другие, впрочем, более осторожно настроены в отношении северокорейского кризиса. Так, к примеру, российский сенатор Алексей Пушков указывает на то, что американское руководство — конкретнее говоря, Трамп — вновь начало говорить о расширении своего ядерного арсенала. Потенциально нечто такое могло бы стать вызовом сложившейся системе ядерного паритета.

    «Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз. Решительно, но бессмысленно. Это стало бы взломом договора СНВ-3 и ничего не дало бы США», — пишет он в Twitter.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    Венгрия и «сепаратизм» 

    Продолжающаяся пикировка между Венгрией и Украиной также не оставила некоторых пользователей русскоязычного сегмента соцсетей равнодушными. Сегодня, напомним, МИД Украины устами своего главы Павла Климкина обвинил правительство Венгрии в поддержке сепаратистских настроений в Закарпатье. Украина требует от Венгрии немедленно прекратить все «провокации» в данном отношении. Некоторое число пользователей соцсетей, впрочем, отмечают, что Венгрии, по существу, и не надо делать ничего для поддержки «закарпатского сепаратизма». Центробежные тенденции в этих западных областях Украины вызваны вполне объективными локальными факторами.

    «О пограничных с Венгрией районах: разговорный язык там «не украинский»; большинство местных жителей работает в Венгрии, живет с этой страны; будущее своих детей с Украиной связывать не получается; практически у всех авто с европейской регистрацией. Поэтому назревает вопрос: что дальше?» — пишет один из пользователей Facebook.

    Сегодня в Интернете: сорванные флаги в Сан-Франциско, Трамп и Северная Корея, венгерский «сепаратизм»

    Автор: Алексей Громов
    #сша #украина #трамп #пушков #северная корея #венгрия #война #сан-франциско #хрусталев #сепаратизм
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