В МИД РФ отметили масштабный процесс восстановления инфраструктуры Сирии

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Москва, 12 октября. Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что в Сирии ведется масштабная работа по восстановлению инфраструктуры, создаются условия для возвращения населения к мирной жизни, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Сирии восстанавливается инфраструктура, образовательные и медучреждения, заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Все это создает условия для наращивания мирной жизни и для возвращения беженцев», — отметила дипломат.

По ее словам, также ведутся работы по строительству линии электропередач в Даръа.