МИД РФ отметил позитивные тенденции в развитии ситуации в Сирии

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Москва, 12 октября. Министерство иностранных дел России наблюдает позитивные тенденции в развитии ситуации в Сирии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В развитии ситуации в Сирийской арабской Республике сохранились позитивные тенденции, — констатировала Захарова во время брифинга. — Российские войска вместе с правительственными войсками защищают Дейр эз-Зор».

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки российские специалисты разминировали более 60 зданий в провинции Дейр эз-Зор. Такие данные предоставили представители министерства обороны Российской Федерации.