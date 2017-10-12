Киевский суд наказал украинца за репост известного российского политолога

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Киев, 12 октября. Украинский суд приговорил 35-летнего жителя Киева Владимира Головкова к двум годам тюремного заключения условно за репост записи «ВКонтакте» известного российского политолога и философа Александра Дугина. Можно сказать, что Головкову, признавшему свою вину, сильно повезло: его обвиняли по статье уголовного кодекса Украины о «действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти» — а за нее полагается до 10 лет лишения свободы.

Как оказалось, с точки зрения украинского правосудия достаточно нажать в «ВКонтакте» кнопку «Поделиться» под неугодной киевской власти записью, чтобы «публично призвать к свержению государственного строя». Головков в 2014 году был администратором группы «Союз граждан России и Украины» «ВКонтакте», и 15 апреля репостил запись Дугина о начале войны на востоке Украины.

«Начинается война за независимость Новороссии. Россия очень не хотела этого сценария. Она откладывала его, как только могла. Теперь Украина не только одной ногой в гражданской войне, а двумя. Политически: все центры Сопротивления должны объявить о независимости и выходе из состава Украины», — именно эти слова стали поводом для уголовного дела.

В суде киевлянин полностью признал свою вину, что позволило ему избежать более тяжелого наказания.