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Киевский суд наказал украинца за репост известного российского политолога
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    Киевский суд наказал украинца за репост известного российского политолога

    11:59  12 Октября 2017
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    Киевский суд наказал украинца за репост известного российского политолога

    Киев, 12 октября. Украинский суд приговорил 35-летнего жителя Киева Владимира Головкова к двум годам тюремного заключения условно за репост записи «ВКонтакте» известного российского политолога и философа Александра Дугина. Можно сказать, что Головкову, признавшему свою вину, сильно повезло: его обвиняли по статье уголовного кодекса Украины о «действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти» — а за нее полагается до 10 лет лишения свободы.

    Как оказалось, с точки зрения украинского правосудия достаточно нажать в «ВКонтакте» кнопку «Поделиться» под неугодной киевской власти записью, чтобы «публично призвать к свержению государственного строя». Головков в 2014 году был администратором группы «Союз граждан России и Украины» «ВКонтакте», и 15 апреля репостил запись Дугина о начале войны на востоке Украины.

    Киевский суд наказал украинца за репост известного российского политолога

    «Начинается война за независимость Новороссии. Россия очень не хотела этого сценария. Она откладывала его, как только могла. Теперь Украина не только одной ногой в гражданской войне, а двумя. Политически: все центры Сопротивления должны объявить о независимости и выходе из состава Украины», — именно эти слова стали поводом для уголовного дела.

    В суде киевлянин полностью признал свою вину, что позволило ему избежать более тяжелого наказания.

    Автор: Валентин Меликов
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