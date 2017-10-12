Сирия: боевики ИГИЛ попали в окружение в городе Аль-Карьятайн провинции Хомс

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Аль-Карьятайн, 12 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ готовятся штурмовать позиции «Исламского государства»1.

Источник в провинции Хомс сообщает, что в ходе военной операции Сирийская арабская армия установила контроль над всеми стратегическими возвышенностями с видом на город и сейчас готова начать штурм позиций террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Поддержку САА окажут российские военные летчики.

Ранее отмечалось, что более недели назад несколько «спящих» ячеек «Халифата» попытались захватить данный населенный пункт и укрепились в некоторых районах города. В данный момент Аль-Карьятайн полностью окружен правительственными войсками, исламистам неоткуда ждать подкрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.