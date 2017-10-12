Сирия и «туннельные крысы» ИГ*: в районе Акербата обнаружена целая сеть подземных туннелей террористов

В Избранное

На освобожденных от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) территориях Акербатского котла в одной из деревень на востоке провинции Хама сирийской армией была найдена развитая система подземных тоннелей, которую боевики использовали для укрытия от авиаударов и перемещения. Сообщается, что под землей террористы оборудовали пять специальных комнат для встреч и обучения.

Напомним, Акербат долгое время был крупным укрепрайоном «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. Зачистить его от боевиков удалось только после создания при помощи ВКС РФ кольца окружения, когда две группировки сирийской армии, развивавшие одновременное наступление с севера и с юга встретились в населенном пункте Эс-Саванетт. Только лишив акербатскую группировку ИГ1 (запрещено в РФ) всякого сообщения с силами террористов в провинции Дейр эз-Зор, САА при активной поддержке с воздуха российской авиации удалось ликвидировать образовавшийся анклав террористов в Центральной Сирии. И развитая система тоннелей — не единственное свидетельство того, насколько сильно «Исламское государство» (запрещено в РФ) укрепилось в районе Акербата за те месяцы, что оно выстраивали там свою оборону.

Не так давно сирийская армия нашла также один из складов вооружения боевиков, на котором хранился довольно внушительный арсенал. На фотографиях с места находки, тут же облетевших все социальные сети, была запечатлена артиллерийская 130-миллиметровая пушка М-46 и десятки крупнокалиберных пулеметов с большим количеством боеприпасов к ним.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что строительство подземных ходов — это традиционная тактика боевиков, и не только «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Мы знаем, что эта тактика применялась еще со времен «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ), во времена Афганского конфликта. Я напомню, что во времена Вьетнамской войны подобные укрепления, подземные штабы, подземные казармы много проблем создавали для американской армии. Из специального подразделения Tunnel Rats («Туннельные крысы») в Соединенные Штаты вернулось только два человека, а остальные погибли во вьетнамских тоннелях».

По словам эксперта, вьетнамский опыт боевики часто используют - более того, есть предположения, что сведения об организацию таких тоннелей боевики почерпнули от своих инструкторов из США, которые разрабатывали эти модели на основе опыта, полученного на Вьетнамской войне.

«Это не первое, не единственное и, конечно же, не последнее подобное укрепление. В них организуется и обучение, и комнаты отдыха, и подземные лазареты, и, конечно же, склады и схроны с оружием. Я думаю, что их уже достаточно большое количество на территории Сирии. Подобные тоннели могут быть использованы и как точки «спящих» ячеек ИГ (запрещено в РФ), где складывается оружие даже и в неконтролируемых «Исламским государством»1 пунктах. Оно там хранится на случай будущих спецопераций боевиков и террористических актов».

Эксперт уверен, что будет еще много обнаружено подобных объектов:

«Тайные подземные убежища делаются, во многом, и для того, чтобы уменьшить ущерб, который наносит при разрушении инфраструктуры террористов российские ВКС. Это дает некоторое уменьшение потерь со стороны боевиков. Но Воздушно-космические силы России используют, в том числе, и боеприпасы для поражения подземной инфраструктуры. Такие тоннели не только хорошо замаскированы, но и хорошо охраняются, поэтому при наличии разведданных с воздуха их уничтожать гораздо удобней».

Эксперт считает, что таких подземных сооружений еще много обнаружится как в районе Акербата, так и в других районах Сирии:

«Я думаю, что ждут подобные находки вокруг Аль-Маядина, конечно же, который тоже является укрепрайоном, и в Дейр эз-Зоре наверняка они есть и были. Тут только вопрос в своевременном обнаружении, передаче информации ВКС РФ для корректировки огня с воздуха. Это позволит ликвидировать их гораздо эффективней, чем, если бы сирийская армия брала бы их с боем».

1 Организация запрещена на территории РФ.