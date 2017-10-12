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Известного украинского певца не пустили на гастроли в США
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    Известного украинского певца не пустили на гастроли в США

    11:25  12 Октября 2017
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    Иммиграционная служба не пустила украинского певца Монатика «кружить» на концерты в США

    Киев, 12 октября. Известный украинский певец Дмитрий Монатик отложил гастрольный тур в США. Выступить на концертных площадках в Штатах и Канаде певец не сможет из-за отказа в выдаче рабочей американской визы. 

    Тур MONATIK был запланирован на конец 2017 года, включал выступления в Чикаго, Майами, Денвере, Нью-Йорке, а также в канадском городе Торонто.

    По данным портала Bomond.com, визы не получили также и все участники команда артиста. Пока концерты отложили на несколько месяцев. В сообщении, опубликованном на этом ресурсе, организаторы тура сообщают, что тур «по независящим от них обстоятельствам» переносится на февраль-март 2018 года, даты обещают объявить в скором времени.

    «Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя», — говорится в обращении.

    При этом организаторы подчеркнули, что все билеты остаются действительными, однако желающие могут их вернуть с возвратом полной стоимости.

    Отметим, что в минувшем июне Монатик поведал местному изданию Like, как обманул посольство Риги ради визы. По его словам, на собеседовании он заявил, что собирается в столицу Латвии в качестве туриста, хотя на самом деле ехал не выступать на концерте. Однако обман открылся, но выступление все равно состоялось: как утверждает певец, в посольстве «поняли, простили и все же дали визу».
     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #украина #виза #концерты #монатик #monatik
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