Известного украинского певца не пустили на гастроли в США

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Киев, 12 октября. Известный украинский певец Дмитрий Монатик отложил гастрольный тур в США. Выступить на концертных площадках в Штатах и Канаде певец не сможет из-за отказа в выдаче рабочей американской визы.

Тур MONATIK был запланирован на конец 2017 года, включал выступления в Чикаго, Майами, Денвере, Нью-Йорке, а также в канадском городе Торонто.

По данным портала Bomond.com, визы не получили также и все участники команда артиста. Пока концерты отложили на несколько месяцев. В сообщении, опубликованном на этом ресурсе, организаторы тура сообщают, что тур «по независящим от них обстоятельствам» переносится на февраль-март 2018 года, даты обещают объявить в скором времени.

«Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя», — говорится в обращении.

При этом организаторы подчеркнули, что все билеты остаются действительными, однако желающие могут их вернуть с возвратом полной стоимости.

Отметим, что в минувшем июне Монатик поведал местному изданию Like, как обманул посольство Риги ради визы. По его словам, на собеседовании он заявил, что собирается в столицу Латвии в качестве туриста, хотя на самом деле ехал не выступать на концерте. Однако обман открылся, но выступление все равно состоялось: как утверждает певец, в посольстве «поняли, простили и все же дали визу».

