Обвиняемый в коррупции Улюкаев начал читать «Процесс» Кафки

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Москва, 12 октября. Обвиняемый в коррупции бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал читать роман «Процесс» Франца Кафки. Об этом он сообщил журналистам в здании Замоскворецкого суда Москвы.

В четверг, 12 октября, в Замоскворецком суде Москвы слушается дело против Улюкаева. На встрече с журналистами бывший министр рассказал, какую книгу в настоящее время читает.

«Читаю Кафку — «Процесс», — констатировал экс-глава Минэкономразвития России.

Книга «Процесс» рассказывает историю человека, который был арестован по непонятным ему самому обвинения. Главный герой романа Кафки тщетно пытался понять, где именно он преступил закон.

Ранее стало известно, что Улюкаев хранил в своем кабинете четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, золотые слитки, а также более 250 тысяч долларов наличными.