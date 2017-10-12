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Обвиняемый в коррупции Улюкаев начал читать «Процесс» Кафки
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    Обвиняемый в коррупции Улюкаев начал читать «Процесс» Кафки

    11:30  12 Октября 2017
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    Обвиняемый в коррупции Улюкаев начал читать «Процесс» Кафки

    Москва, 12 октября. Обвиняемый в коррупции бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал читать роман «Процесс» Франца Кафки. Об этом он сообщил журналистам в здании Замоскворецкого суда Москвы.

    В четверг, 12 октября, в Замоскворецком суде Москвы слушается дело против Улюкаева. На встрече с журналистами бывший министр рассказал, какую книгу в настоящее время читает.

    «Читаю Кафку — «Процесс», — констатировал экс-глава Минэкономразвития России.

    Книга «Процесс» рассказывает историю человека, который был арестован по непонятным ему самому обвинения. Главный герой романа Кафки тщетно пытался понять, где именно он преступил закон.

    Обвиняемый в коррупции Улюкаев начал читать «Процесс» Кафки

    Ранее стало известно, что Улюкаев хранил в своем кабинете четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, золотые слитки, а также более 250 тысяч долларов наличными.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #коррупция #улюкаев #минэкономразвития #книга #кафка #процесс
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