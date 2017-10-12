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Жительница Волгограда избила граблями педофила, напавшего на семилетнюю девочку
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    Жительница Волгограда избила граблями педофила, напавшего на семилетнюю девочку

    11:18  12 Октября 2017
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    Жительница Волгограда избила граблями педофила, напавшего на семилетнюю девочку

    Ростов-на-Дону, 12 октября. Жительница Красноармейского района Волгоградской области граблями отбила семилетнюю школьницу от насильника. Вскоре мужчина предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

    Инцидент произошел 21 мая. Обвиняемый встретил семилетнюю девочку на улице. Мужчина воспользовался тем, что ребенок гулял без родителей, а на улице было малолюдно. Злоумышленник схватил ребенка и изнасиловал.

    Случайная прохожая не смогла остаться равнодушной к произошедшему — она подошла к преступнику, стоящему к ней спиной, и ударила его садовыми граблями. Испугавшись, насильник скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией.

    Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе допроса мужчина полностью сознался в содеянном. В данный момент ему грозит до 20 лет тюремного заключения, передает «Ньюинформ».

    Автор: Дима Оленин
    #волгоград #насильник
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