Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

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Москва, 12 октября. Госдума рассматривает возможный отказ от запланированной поездки в США в связи со снятием российских флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Исполнительная власть и внешнеполитическое ведомство России должны отреагировать на снятие российской символики с закрытых дипобъектов в Сан-Франциско, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Оскорбление государственных символов — последнее до чего можно опуститься в двусторонних отношениях», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что сейчас рассматривается возможность отмены поездки в США делегации Госдумы.



