Погибшего в Сирии пилота Медведкова похоронят под Ульяновском

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Ульяновск, 12 октября. Погибшего во время крушения самолета Су-24 в Сирии летчика Юрия Медведкова похоронят в пятницу под Ульяновском, сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Погибший Медведков родился в Ульяновской области, однако в последние годы жил в Калининградской области.

«Планируется, что похороны пройдут в пятницу в Мелекесском районе Ульяновской области», — цитирует источники в правительстве РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Су-24 потерпел крушение во время взлета на сирийском аэродроме «Хмеймим». Экипаж не успел катапультироваться. Погибшие командир воздушного судна Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов служили в калининградском городе Черняховск.