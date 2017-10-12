Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

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Москва, 12 октября. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Как сообщила Набиуллина на презентации, банкноты начнут поступать в оборот уже в октябре. Глава ЦБ отметила, что в целях противодействия фальшивомонетчикам банкноты будут вводиться постепенно.

«Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России», - отметила председатель Банка России.

Первыми купюры номиналов 200 и 2000 рублей увидят жители изображенных на них регионов - Дальнего Востока, Крыма, а также Москвы. Массовый ввод начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку, передает РИА Новости.

Напомним, в конкурсе по выбору символов для купюр, проходившем с июня по октябрь 2016 года, приняли участие около 5 тысяч номинантов. Из достопримечательностей 1113 российских городов в результате голосования выбраны символы Севастополя и Дальнего Востока.

Ранее Гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что новую купюру номиналом в 200 рублей планируют изготовить по новой технологии, которая позволит сделать банкноты долговечными.