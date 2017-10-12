Шойгу считает, что ситуация в Афганистане быстро меняется не в лучшую сторону
Москва, 12 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо об ухудшении ситуации в Афганистане.
Сергей Шойгу отметил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество совместных учений, которые направлены на укрепление стабильности в регионе, при этом военно-техническое сотрудничество двух стран успешно развивается.
Учения происходят с оглядкой на события, происходящие на границе Таджикистана, а также угрозы, которые возникают в связи с ухудшением ситуации в Афганистане, сообщил Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что все намеченные Таджикистаном и Россией планы и цели будут выполнены в срок, во время встречи, в частности, был подписан план сотрудничества между двумя военными ведомствами на будущий год.