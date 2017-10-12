Режиссер Учитель заявил о желании снять фильм о Шостаковиче

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Москва, 12 октября. Известный режиссер Алексей Учитель сообщил, что собирается снять ленту о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. Об этом он заявил во время закрытого показа фильма «Матильда».

Представляя свою картину, Учитель рассказывал не только о ней, но и делился планами. Так, он сообщил о своем желании заняться новой работой, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург». По словам режиссера, интерес к биографии советского композитора обусловлен не только музыкой. Учитель считает, что в жизни Шестаковича происходило очень много интересного.

Ранее сообщалось о том, что посмотревшие «Матильду» депутаты ГД поделились впечатлениями.