Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Химках

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Москва, 12 октября. Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в подмосковных Химках. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Сообщение об аварии поступило около восьми утра. Инцидент произошел на Юбилейном проспекте.

«Автомобиль сбил двоих людей на пешеходном переходе, — цитирует РИАМО свои источники в правоохранительных органах Подмосковья, — оба получили незначительные травмы, в том числе шестилетний ребенок».

Водитель автомобиля не скрылся с мечта происшествия. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента на дороге.