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Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Химках
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    Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Химках

    10:48  12 Октября 2017
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    Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Химках

    Москва, 12 октября. Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в подмосковных Химках. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

    Сообщение об аварии поступило около восьми утра. Инцидент произошел на Юбилейном проспекте.

    «Автомобиль сбил двоих людей на пешеходном переходе, — цитирует РИАМО свои источники в правоохранительных органах Подмосковья, — оба получили незначительные травмы, в том числе шестилетний ребенок».

    Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Химках

    Водитель автомобиля не скрылся с мечта происшествия. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента на дороге.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #авария #химки #пешеходный переход
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