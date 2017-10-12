Эксперты по кибербезопасности назвали самую опасную ловушку в Интернете

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Нью-Йорк, 12 октября. Специалисты по кибербезопасности уверенно называют изобретенный много лет назад фишинг наиболее опасной ловушкой в Интернете. Для киберпреступников, которые пытаются получить контроль над чужим компьютером, фишинг остается незаменимым инструментом проникновения, который позволяет хакерам установить на чужой компьютер вредоносные программы.

По итогам десятилетних исследований компания KnowBe4 объявила, что несмотря на то, что Интернет стал повседневной вещью в жизни большинства людей в развитых странах, фишинг по-прежнему остается эффективным методом хакинга: пользователи продолжают кликать по ссылкам, которые приходят с незнакомых адресов электронной почты.

Специалисты перечисляют темы, которые заставляют людей кликать по ссылкам: в топ-10 вошли уведомления об утечке личных сведений пользователей, требование сменить пароль электронной почты или обновить данные аккаунтов в социальных сетях, уведомления о необходимости получить посылку или ознакомиться с условиями страховки, больничного или отпускных. В данных случаях удается обмануть от 8 до 14% пользователей.