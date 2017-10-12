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Новости Сирии
Дамаск сообщил о восстановлении 400 заводов в Сирии
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    Дамаск сообщил о восстановлении 400 заводов в Сирии

    11:03  12 Октября 2017
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    Дамаск сообщил о восстановлении 400 заводов в Сирии

    Дамаск, 12 октября. В настоящее время на территории Сирии восстановлены и начали работу 400 заводов, которые были во время войны разрушены или разграблены. О процессе восстановления экономики Сирии сообщил в ходе планового заседания сирийского центрального банка премьер Сирии Имад Хамис.

    «Восстановлены 400 заводов, а также ежедневно стали отправляться на экспорт одежда и продукты с момента прекращения поставок семь лет назад. В добавок к этому количество экспортных контейнеров увеличено на 100%", — приводит слова Хамиса сирийское новостное агентство SANA.

    Дамаск сообщил о восстановлении 400 заводов в Сирии

    Как заявил премьер Сирии, экспортный оборот приносит в настоящее время государству 18 млрд сирийских фунтов (35 млн долларов) в год и этот оборот помогает поддерживать курс сирийской валюты. В своем выступлении Имад Хамис потребовал от руководства сирийских банков принять необходимые меры для модернизации банковской системы в Сирии и проводить прозрачную стратегию в финансовом секторе.

    Автор: Валентин Меликов
    #хамис
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