Испанские ученые обнаружили эффективное средство для похудения

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Мадрид, 12 октября. Научные сотрудники из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III нашли белок, который может стать целью для медицинских препаратов, рассчитанных для лечения ожирения. Материалы исследования размещены в Nature Communications.

Испанские специалисты проанализировали образцы жировой ткани у людей, которые страдают от избыточного веса, и установили, что в них (образцах — Прим.ред.) содержится неестественное количество белка протеинкиназы MKK6. Именно данное соединение затрудняет превращение белого жира в бурый.

Белая жировая ткань хранит резерв лишних калорий, и ее накопление приводит к ожирению. В то же время бурую ткань называют правильным жиром, который регулярно сгорает.

В ходе эксперимента исследователи доказали, что у грызунов, не имеющих MKK6, больше бурого жира, поэтому они не страдают от ожирения.