ВСУ впервые за «школьное перемирие» обстреляли ДНР из «Градов»

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Донецк, 12 октября. Киевские силовики за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в оборонном ведомстве республики.

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс — по населенному пункту Безыменное велся огонь из РСЗО. Прифронтовые территории ДНР подверглись обстрелам противотанковыми управляемыми ракетами, а также минометами и стрелковым оружием.

По данным оборонного ведомства республики, силовики 24 раза нарушили режим тишины, под обстрелами оказались 13 населенных пунктов ДНР. Напомним, что с 25 августа вступило «школьное перемирие», однако украинская сторона по-прежнему не придерживается заключенных договоренностей.