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Военнослужащие ВКС РФ сдали в Астрахани экзамен на физподготовку
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    Военнослужащие ВКС РФ сдали в Астрахани экзамен на физподготовку

    10:33  12 Октября 2017
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    Военнослужащие ВКС РФ сдали в Астрахани экзамен на физподготовку

    Астрахань, 12 октября. Нормативы по физической подготовке военнослужащие ВКС РФ сдавали на стадионе филиала ЦСКА.

    Командование Воздушно-космических сил России сообщило, что военнослужащие 185-го центра боевой подготовки и применения ВКС РФ выполнили нормативы на астраханском стадионе в рамках планового зачета.

    В ходе экзамена военнослужащие были разделены на различные возрастные категории, в соответствии с ними летный состав и технический персонал сдавали нормативы на быстроту, выносливость и силу в беге на 60 и 100 метров, 1 и 3 километра, жим штанги от груди, опорный прыжок, подтягивание на перекладине и толчок двух гирь.

    Военнослужащие ВКС РФ сдали в Астрахани экзамен на физподготовку

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #цска #зачет #физподготовка
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