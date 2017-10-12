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Донбасс: ВСУ 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР
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    Донбасс: ВСУ 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    10:26  12 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    Донецк, 12 октября. Вооруженные силы Украины более 20 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувший день. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    По имеющимся данным, за прошедший день киевские солдаты 24 раза нарушили режим перемирия, обстреляв районы 13 населенных пунктов республики.

    Отмечается, что украинские военные применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

    Донбасс: ВСУ 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    В результате обстрела со стороны ВСУ один дом, расположенный в Коминтерново, был частично разрушен. 

    В настоящее время информация о пострадавших не поступала. 

    Ранее стало известно, что украинские силовики восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики. 

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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