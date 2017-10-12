Мурадов: Европейские политики ощутимо «сворачивают» крымский вопрос

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На этой неделе Крым снова на устах международных политиков: норвежцы убеждают Европу в российской принадлежности полуострова, президент Чехии предлагает Украине попросить у России компенсацию за потерянную территорию, Петр Порошенко вновь объявляет крымский вопрос «решенным», но европейские политики уже явно в этом сомневаются. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал происходящее в интервью Федеральному агентству новостей.

Крымская тема уходит в прошлое, мы скоро в этом убедимся

— Георгий Львович, мы наблюдаем, как Порошенко с трибуны ПАСЕ снова говорит о Крыме, но как вам кажется, все так же уверенно он себя ощущает или чувствует, что мнение европейских коллег ощутимо меняется в пользу России?

— Безусловно, среди политиков, в том числе и западных стран — НАТО, Евросоюза — крепнет понимание того, что крымскую тему надо уводить с международной повестки дня и из политической плоскости, потому что она осложняет отношения, которые уже дошли до острой, негативной фазы конфронтации. Все больше западных политиков, стремящихся к нормальному развитию Европы и международных отношений, склоняются к тому, что «крымский вопрос» надо сворачивать. Порошенко в этих условиях пытается действовать так, чтобы все равно удержать на плаву тему Крыма. Ему, понятное дело, сейчас приходиться и уговаривать своих американских «опекунов», и проявлять активность в Европе, но мое ощущение однозначно: как линия национального киевского режима, так и крымская тема уходят в прошлое, и мы скоро убедимся в этом.

— Как прокомментируете предложение президента Чехии о компенсации за Крым? По-моему, оно в равной степени удивило и возмутило и Россию, и Украину, каждую по своей причине…

— Президент Земан — человек, дружественно настроенный к России, понимающий необходимость конструктивного сотрудничества. И как человек в возрасте, он прекрасно знает, что означает война. Он хорошо чувствует, что нельзя допускать скатывания к кризису и конфронтации. Я думаю, он вполне искренне высказывает свои предложения. Но что касается неких «откупных» или, как он сказал, «компенсации за Крым», это, конечно, иллюзорная идея. Понятное дело, что в тот момент не решался вопрос приобретения территории — это было волеизъявление крымского народа, причем поголовное. Мы народ покупали что ли? Он сам высказался за это!

Еще можно к идее Земана добавить упоминание о том колоссальном ущербе, который Украина нанесла Крыму в последние годы, когда установила водную, продовольственную, энергетическую блокады, лишила людей тепла и так далее. За это-то кто ответит? Более того, давайте посмотрим чуть раньше на украинский период: в это время Крыму тоже был нанесен огромный ущерб, потому что он был пасынком при Украине. Но это я говорю не для того, чтобы оценивать размер неких возможных компенсаций, а чтобы вы понимали: гораздо больший ущерб народу Крыма и самому полуострову был нанесен в украинские времена, особенно после 1991 года. Сейчас крымская тема решена раз и навсегда. Если у кого-то есть желание посмотреть, как развивается сегодня Крым, если есть сомнения в том, что там все благополучно, мы широко и активно приглашаем посещать нашу землю, видеть ее красоты, мирную и гармоничную жизнь всех народов, которые обитают на крымском полуострове.

Скоро все человечество окажется в черном списке Украины, потому что в Крым ездят миллионы

— Как раз сегодня норвежская делегация политиков и общественных деятелей во главе с Хендриком Вебером после визита в Крым заявила, что намерена убедить Европу в принадлежности полуострова России. Эти заявления имеют вес в копилке аргументов за российский Крым?

— Я лично принимал эту делегацию в Крыму: это люди, настроенные на объективность, люди, которые хотят знать истину. Они не просто приехали и послушали чиновников, они походили по улицам, поспрашивали таксистов, продавцов, поняли смысл и суть того, что произошло в 2014 году, осознали, почему народ Крыма единодушно принял решение воссоединиться со своей исторической родиной. Для них, конечно, удивлением было узнать, что в украинской конституции есть целый раздел «автономная республика Крым», потому что им-то в голову вдалбливают, что Украина — унитарное государство, и Крым не имел права проводить никаких референдумов, хотя в 138-й статье сказано об этом праве крымчан. Тем более, если смотреть на принципы международного права, это действует, когда складывается экстремальная ситуация. В данном случае это был переворот в Киеве и угрозы в адрес Крыма и его населения, призывы расправиться с ними, провести этническую чистку (или, как некоторые националисты орали, «Крым либо пустой, либо украинский»). Все это они слушали, открыв рот, записывали, и мы им раздали соответствующие документы, в том числе выдержки из конституций, подтверждающие полную легитимность крымского референдума в марте 2014 года.

— В Госкомнац Крыма говорят, вы уже со счета сбиваетесь — столько иностранных делегаций приезжают на полуостров, несмотря на обязательные истерики со стороны Украины. Это правда?

— Я только вчера принял три иностранные делегации — норвежцев, еще одну немецкую делегацию и иранских предпринимателей, которые интересуются строительством логистического, торгового центра. Каждый день к нам приезжают иностранцы, и каждый раз Украина заявляет: «Мы таких-то людей, посетивших Крым, занесли в черный список». Украинцы этим сами себя ограничивают в общении с внешним миром. Скоро все человечество окажется в запрещенном списке, потому что в Крым ездят миллионами — делегации, туристы — и Украина останется необитаемым островком, который будет только кричать и возмущаться, что на нее никто не обращает внимания. Это плоды национальной истерии и утопической мысли, будто им удастся что-то сделать. Удастся сделать только в одном случае — если они вернутся в свою цивилизационную семью, и ранее процветавшая Украина снова сможет быть процветающей Украиной рядом с Россией и Крымом.

— Еще к слову об Украине: в Крыму только что, 9 октября, прошел круглый стол украинских диаспор — как его оценить с точки зрения международной дипломатии и политики?

— Это первое уникальное событие, оно, по нашему плану, не было слишком масштабным: мы пробовали этот формат работы с украинцами разных стран мира, и он себя полностью оправдал. К нам приехали представители восьми стран и самой Украины, и мы приняли интересные документы. Это обращение к украинскому народу и обращение к Генсеку ООН. Дело в том, что в ряде документов ООН содержатся необъективные данные, непроверенная информация, полученная только от киевского режима. Мы предлагаем Генсеку самому приехать и делегацию свою направить в Крым, и посмотреть, как на самом деле живут там украинцы и крымские татары, по поводу которых особенно сокрушаются авторы некоторых документов.

Смена акцента в общении с Анкарой: теперь мы будем выяснять, как дела у крымских татар

— Как на этом фоне постепенного, но явного изменения международного мнения о принадлежности Крыма выглядит Эрдоган? На встрече с Порошенко он вновь подчеркнуто заявил, что Крым — украинский.

— Я бы сказал, что Эрдоган выглядит абсолютно дежурно, он же не произносит ничего нового, он повторяет старые фразы, но должен делать это из политеса до поры до времени. Думаю, когда ситуация начнет реально меняться (а она начнет), он, как гибкий политик, свою позицию поменяет в иную сторону.

— У него ведь тоже живут крымские татары, и Крыму еще не раз придется иметь дело с Анкарой?

— Да, у него живет приличное количество крымских татар — свыше 200 тысяч по нашим подсчетам, и есть места их компактного проживания — в Эскишехире недалеко от Анкары и в самой Анкарской области. Мы обрели крымско-татарский народ в качестве народа РФ, предоставили ему языковые, культурные, образовательные и материальные права, участие в органах власти, и теперь начинаем заботиться о наших соотечественниках за рубежом, согласно закону 1999 года, определяющем политику в отношении соотечественников, проживающих за границами России. И заботясь о них, мы будем интересоваться: а как обстоит дело с изучением крымско-татарского языка в Турции? Как обстоит дело с поддержкой СМИ на крымско-татарском языке? Есть ли крымские татары в органах власти тех мест, где они живут? Теперь уже не турки будут осуществлять патронаж, как это было в украинские времена, когда они заботились о том, чтоб не нарушались права крымских татар, ибо это близкий им народ. Теперь уже мы будем о своем народе заботиться.

Думаю, в Анкаре уже хорошо понимают: Россия как мощное государство, оказывает должное внимание культуре, языку и развитию наших диаспор за рубежом, так что будет взаимодействовать с турецкой стороной. Мы не собираемся делать это в вызывающей форме, но будем активно проявлять внимание к крымским татарам, живущим в Турции, где их больше всего за пределами Крыма. Я не могу предугадать, когда сменится точка зрения Эрдогана, но в русле общих перемен это произойдет обязательно, а об общих переменах я говорю, исходя из простой логики, как аналитик и международник: в условиях конфронтации и конфликтности мир не может находиться долго. Он либо сорвется в пропасть войны, либо будет находить новые диалоги, пути решения проблем. Если скатиться к войне, то в условиях нынешнего технологического развития человечества это — самоуничтожение. Поэтому логичный и единственный вариант — возвращение к диалоговым форматам, изменение этой неуклюжей и пока негибкой политики, которую ведут некоторые западные государства в угаре антироссийской кампании.