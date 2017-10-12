Автомобили с ДВС хотят запретить в Голландии

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Амстердам, 12 октября. В Нидерландах намерены к 2030 году запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Переговоры об этом шли 200 дней.

Правящая коалиция Нидерландов из четырех партий приступила к переговорам по запрету двигателей внутреннего сгорания на территории государства. Политики 200 дней обсуждали этот вопрос и пришли к общему выводу, что такие автомобили станут запрещенными в 2030 году.

Подчеркивается, что голландские власти намерены полностью заменить в стране машины с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Таким образом в Нидерландах хотят решить проблему загрязнения окружающей среды и глобального потепления, передает «Инфоректор».