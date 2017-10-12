Донбасс сегодня: Генштаб ВСУ теряет офицеров в борьбе с «Правым сектором», комиссия НАТО едет в АТО

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Донбасс, 12 октября. Американцы проверят морально-психологическое состояние «защитников Донбасса». Генштаб ВСУ теряет офицеров при попытке подчинить националистов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

В ДНР на всей линии соприкосновения наблюдается резкое обострение ситуации. Всего за минувшие сутки по 19 населенным пунктам республики было выпущено свыше 170 снарядов и мин различного калибра. В числе прочего киевские силовики применяли оружие, запрещенное минскими соглашениями. В результате обстрелов территории республики разрушены три домостроения, ранен один военнослужащий ВС ДНР, еще один погиб. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 51 раз.

Луганское направление

В результате минометного обстрела села Долгое Славяносербского района ЛНР повреждения получил сельский дом культуры. Кроме того, украинские силовики обстреляли еще шесть населенных пунктов на территории Луганской народной республики. Обстрел велся с использованием минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Режим прекращения огня был нарушен семь раз.

Генштаб ВСУ против «Правого сектора»1

Генштаб ВСУ во главе с Виктором Муженко давно работает над тем, чтобы подчинить себе распоясавшиеся националистические батальоны и добровольческие корпуса типа того же «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). Пока репрессивные методы, применяемые украинскими армейцами, не произвели ожидаемого эффекта. Националисты по-прежнему продолжают игнорировать прямые приказы военных, даже несмотря на то, что формально все их подразделения включены в структуру ВСУ.

Сейчас украинское военное руководство решило подойти к проблеме с другого конца. В добровольческие националистические батальоны начали внедрять офицеров, подчиняющихся непосредственно Генштабу. По данным оперативного командования ДНР, подобные нововведения не были приняты националистами. Результатом их недовольства стала пропажа без вести майора ВСУ Петренко, прикомандированного к 8 батальону «Украинской добровольческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация).

В оперативном командовании ДНР отмечают, что пропавший офицер не успел проработать в своем новом подразделении и недели. Для разбирательства факта пропажи майора Петренко в зону ответственности батальона была направлена оперативная группа СБУ.

«Большой брат» следит за тобой

Как неоднократно сообщали в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР, морально-психологическое состояние солдат украинской армии находится на крайне низком уровне. Участившиеся случаи алкоголизма, пьяных разборок и неуставных отношений уносят больше жизней бойцов ВСУ, нежели непосредственные боевые действия.

По данным Народной милиции ЛНР, для проверки морально-психологического состояния ВСУ во второй половине октября в Донбасс прибудет специальная комиссия из стран НАТО. По всей видимости, американские «кураторы» новой Украины уже не доверяют официальным депешам из Киева и решили самолично узнать, что же на самом деле происходит в зане так называемой АТО.

«Будни» ДНР

Украинские СМИ сообщают, что соцсети смеются над жизнью в ДНР. Якобы в Донецке бесчинствуют мародеры, а у местных жителей уже не осталось иной возможности на что-то повлиять, кроме как жалостливо просить их «быть людьми».

В качестве доказательства данного «факта» представлена фотография, как будто бы отснятая в столице ДНР. Что интересно, выложил ее в социальных сетях не кто-нибудь, а небезызвестный сотрудник 72 центра ИПСО Минобороны Украины, пишущий под ником Necro Mancer.

О том, что фото снято именно в Донецке, мы знаем только со слов украинского борца информационного фронта. Necro Mancer пишет: «Донецк, Путиловка. Будни». Тем не менее действительно ли это Путиловка мы знать не можем.

Украинская аудитория, впрочем, решила принять утверждения профессионального пропагандиста на веру. Судя по активным обсуждениям данной темы в украинском сегменте соцсетей, никому там даже в голову не пришла мысль, что фото могло быть снято не в Донецке, а в любом другом городе или вообще сфабриковано ради создания ложного информационного повода.

1 Организация запрещена на территории РФ.