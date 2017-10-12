Туроператоры ЕС заинтересовались новыми туристическими направлениями России

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Москва, 12 октября. Туроператорам из Австрии, Италии, Испании и Франции, выразившим желание работать с Россией, Ростуризм устроит ознакомительный тур по новым туристическим направлениям России, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Компании из Евросоюза заинтересовались следующими маршрутами – Калуга, Тула, Вологодская область, Карелия, Золотое кольцо, Ярославская, Московская и Владимирская области. Кроме того, туроператоры посетят Ставропольский край, где состоится презентация оздоровительных курортов. На данный момент российскими новыми туристическими направлениями заинтересованы порядка 10 компаний.

В поездке туроператоров будут сопровождать журналисты и блогеры для обеспечения рекламной компании. Напомним, ранее на российский рынок уже вышли китайский и корейские туристические агентства, которые не только продают путевки для наших граждан, но привозят крупные группы из своих стран.