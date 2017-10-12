Восьмилетняя девочка скончалась, отравившись грибами в Волгограде
Волгоград, 12 октября. Восьмилетняя девочка скончалась, отравившись грибами в Волгограде, сообщили Федеральному агентству новостей в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.
Следователи Волгограда проверяют обстоятельства гибели восьмилетней девочки. Школьница скончалась в одной из больниц после тяжелого отравления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, девочка вместе с родителями поела грибов, которые семья самостоятельно собрала в лесу. На следующий день все родные были госпитализированы в районную больницу с признаками отравления. Вскоре состояние девочки ухудшилось.
«Медики приняли решение о госпитализации ребенка вертолетом санавиации в областной центр. Несмотря на старания врачей несовершеннолетняя скончалась. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили следователи.