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Волгоград, 12 октября. Восьмилетняя девочка скончалась, отравившись грибами в Волгограде, сообщили Федеральному агентству новостей в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

Следователи Волгограда проверяют обстоятельства гибели восьмилетней девочки. Школьница скончалась в одной из больниц после тяжелого отравления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, девочка вместе с родителями поела грибов, которые семья самостоятельно собрала в лесу. На следующий день все родные были госпитализированы в районную больницу с признаками отравления. Вскоре состояние девочки ухудшилось.