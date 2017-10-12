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Жительницу Ямала, ударившую мужчину ножом 118 раз, приговорили к колонии
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    Жительницу Ямала, ударившую мужчину ножом 118 раз, приговорили к колонии

    10:17  12 Октября 2017
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    Жительницу Ямала, ударившую мужчину ножом 118 раз, приговорили к колонии

    Ханты-Мансийск, 12 октября. Жительницу ЯНАО приговорили к восьми годам лишения свободы. Обвиняемая, защищая своего знакомого, нанесла его обидчику более ста ударов ножом.

    Инцидент произошел июне 2017 года в Салехарде, сообщают представители СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. 30-летняя женщина пришла в гости вместе со своим сожителем к потерпевшему. Ссора между мужчинами произошла во время совместного распития спиртного. Жительница Тазовского района, желая защитить своего сожителя от оскорблений, схватила нож и нанесла хозяину квартиры 118 смертельных ударов. 51-летний мужчина скончался на месте.

    Жительницу Ямала, ударившую мужчину ножом 118 раз, приговорили к колонии

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия убийца признала свою вину и сотрудничала со следователями. Приговором суда ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #убийство #приговор #янао
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