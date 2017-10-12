Жительницу Ямала, ударившую мужчину ножом 118 раз, приговорили к колонии

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Ханты-Мансийск, 12 октября. Жительницу ЯНАО приговорили к восьми годам лишения свободы. Обвиняемая, защищая своего знакомого, нанесла его обидчику более ста ударов ножом.

Инцидент произошел июне 2017 года в Салехарде, сообщают представители СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. 30-летняя женщина пришла в гости вместе со своим сожителем к потерпевшему. Ссора между мужчинами произошла во время совместного распития спиртного. Жительница Тазовского района, желая защитить своего сожителя от оскорблений, схватила нож и нанесла хозяину квартиры 118 смертельных ударов. 51-летний мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия убийца признала свою вину и сотрудничала со следователями. Приговором суда ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.