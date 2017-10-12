Автобус с украинскими самбистами перевернулся в Закарпатье, есть пострадавшие

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Львов, 12 октября. Автобус, на котором юношеская сборная Украины по самбо ехала на первенство мира в город Нови-Сад, опрокинулся в Закарпатье.

По информации украинских СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшую среду в 17 км от поселка Воловец Закарпатской области.

Сообщается, что в автобусе находились около 40 украинских самбистов и тренерский штаб, которые ехали в Сербию на международный старт.

Как рассказали сами спортсмены, авария случилась на повороте. Автобус занесло, в результате транспортное средство опрокинулось на бок.

В результате ДТП разные травмы получили пять спортсменов, которым на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время точная причина аварии не уточняется.