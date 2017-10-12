Совфед требует жесткого и равноценного ответа на снятие флагов России в Сан-Франциско

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Москва, 12 октября. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал ситуацию в Сан-Франциско.

Парламентарий сравнил действия США с поведением фашистов. Как рассказал Климов в беседе с RT, это напоминает ему кадры из военной хроники Второй мировой войны, когда гитлеровцы снимали и бросали на землю флаги оккупированных стран.

«Я не знаю, о чём думают в США <...>. То ли им кажется, что они вершина мира, то ли им кажется, что они равны Богу и им никто не в состоянии ответить.», — сказал Климов.

Андрей Климов также предположил, что, это «кризис на уровне исполнителей, которые путают Австралию и Австрию и считают, что снять флаг — это мелочь».

В любом случае, считает политик, эта ситуация требует жесткого и равноценного ответа.

Ранее стало известно, что власти США сняли российские флаги с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско. Россия потребовала от США немедленно вернуть флаги РФ на дипломатические объекты.