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Автодорожную арку Крымского моста весом более 5 тыс. тонн поднимают на опоры
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    Автодорожную арку Крымского моста весом более 5 тыс. тонн поднимают на опоры

    9:59  12 Октября 2017
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    Автодорожную арку Крымского моста весом более 5 тыс. тонн поднимают на опоры

    Севастополь, 12 октября. Строители приступили к подъему автодорожного пролета Крымского моста через Керченский пролив общим весом свыше пяти тысяч тонн на высоту фарватерных опор. Об этом в четверг сообщил руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. 

    По его словам, арка полностью готова к подъему. Процесс разделили на два этапа. Сначала строители поднимут арку на высоту 1-1,5 метра для того, чтобы подъемные механизмы «прочувствовали» всю нагрузку от арки.

    В ходе второго этапа инженеры проверят на компьютерах состояние подъемных элементов и самого арочного пролета, а затем продолжится подъем, передает слова Новикова РИА Новости.

    Напомним, работа по монтажу автодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась в минувшую среду. Из-за операции судоходное движение в проливе было приостановлено на трое суток. 

    Автор: Дана Балан
    #крым #керченский мост #мост #крымский мост #арки #пролив
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