Путин и Лукашенко побеседовали «на ногах» на саммите стран СНГ

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Сочи, 12 октября. Помощник президента РФ заявил, что Владимир Путин не проводил встречу в главой Белоруссии Александром Лукашенко в рамках саммита стран СНГ.

Юрий Ушаков отметил, что лидеры двух стран беседовали только «на ногах», передает ТАСС.

В настоящее время в Сочи проходит саммит Содружества независимых государств (СНГ), куда приехали главы 10 государств. В рамках саммита прошла встреча лидеров иностранных ведомств стран СНГ. Как метко пошутила Мария Захарова, Украину на мероприятии «представляло знамя».