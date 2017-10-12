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Путин и Лукашенко побеседовали «на ногах» на саммите стран СНГ
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    Путин и Лукашенко побеседовали «на ногах» на саммите стран СНГ

    9:44  12 Октября 2017
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    Путин и Лукашенко побеседовали «на ногах» на саммите стран СНГ

    Сочи, 12 октября. Помощник президента РФ заявил, что Владимир Путин не проводил встречу в главой Белоруссии Александром Лукашенко в рамках саммита стран СНГ.

    Юрий Ушаков отметил, что лидеры двух стран беседовали только «на ногах», передает ТАСС.

    В настоящее время в Сочи проходит саммит Содружества независимых государств (СНГ), куда приехали главы 10 государств. В рамках саммита прошла встреча лидеров иностранных ведомств стран СНГ. Как метко пошутила Мария Захарова, Украину на мероприятии «представляло знамя».

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #лукашенко #сочи #снг
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