Ученые сняли на видео пролетевший рекордно близко к Земле астероид 2012 TC4

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Нагано, 12 октября. Японским астрономам удалось заснять на видео пролет мимо Земли астероида 2012 TC4 незадолго до его максимального сближения с нашей планетой. Астероид благополучно миновал ближайшую к Земле точку своей орбиты сегодня приблизительно в 6.42 по московскому времени.

Вчера, накануне максимального сближения, команде расположенного в Нагано японского телескопа Kiso удалось заснять астероид в течение 7 секунд. На видеозаписи очевидно, что астероид очень часто меняет свою яркость — это свидетельствует о том, что космический камень неправильной формы вращается с большой скоростью.

Напомним, сообщения о приближении астероида 2012 TC4 привлекли большое внимание научного сообщества и СМИ, поскольку астероид приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние. Размеры астероида невелики, от 10 до 30 метров, и для Земли он не представляет большой опасности. Тем не менее, многие опасались падения нового Челябинского метеорита, поскольку параметры астероида очень схожи с источником метеорита, упавшего в озеро Чебракуль.