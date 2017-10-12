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Ученые сняли на видео пролетевший рекордно близко к Земле астероид 2012 TC4
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    Ученые сняли на видео пролетевший рекордно близко к Земле астероид 2012 TC4

    10:01  12 Октября 2017
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    Ученые сняли на видео пролетевший рекордно близко к Земле астероид 2012 TC4

    Нагано, 12 октября. Японским астрономам удалось заснять на видео пролет мимо Земли астероида 2012 TC4 незадолго до его максимального сближения с нашей планетой. Астероид благополучно миновал ближайшую к Земле точку своей орбиты сегодня приблизительно в 6.42 по московскому времени.

    Вчера, накануне максимального сближения, команде расположенного в Нагано японского телескопа Kiso удалось заснять астероид в течение 7 секунд. На видеозаписи очевидно, что астероид очень часто меняет свою яркость — это свидетельствует о том, что космический камень неправильной формы вращается с большой скоростью.

    Напомним, сообщения о приближении астероида 2012 TC4 привлекли большое внимание научного сообщества и СМИ, поскольку астероид приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние. Размеры астероида невелики, от 10 до 30 метров, и для Земли он не представляет большой опасности. Тем не менее, многие опасались падения нового Челябинского метеорита, поскольку параметры астероида очень схожи с источником метеорита, упавшего в озеро Чебракуль.

    Автор: Валентин Меликов
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