Неизданные произведения Принса изъяты из его имения Paisley Park

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Нью-Йорк, 12 октября. Мастер-копии неизданных произведений Принса, считающиеся одними из самых ценных составляющих его наследства, перевезены в Калифорнию без ведома наследников.

Родственники знаменитого музыканта возмущены произошедшим и требуют вернуть коллекцию в его имение, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на сводных сестер певца — Норин и Шэрон. Норин Нельсон назвала происшедшее «беспрецедентным и бессовестным».

«У меня такое ощущение, будто Принс умер еще раз», — заявила Шерон Нельсон.

По данным AP, имущество певца оценивается в сумму около $200 млн. Мастер-копии неизданных записей, хранившиеся в сейфе в его имении, признаны одними из самых ценных составляющих наследства.

Имуществом Принса управляет компания Comerica Bank & Trust, которая прояснила ситуацию. Решение о перевозе записей в Калифорнию принято «с целью обеспечить сохранность звукового и визуального контента». Хранением ценного наследия будет заниматься компания Iron Mountain, специализирующаяся на этом. Кроме того, в Comerica Bank & Trust заявили, что обсуждали решение с наследниками певца.

В мае этого года суд назвал нследников Принса. Ими признаны родная сестра певца Тайки Нельсон, а также его сводные братья и сестры Норин, Шэрон, Джон Нельсон, Омар Джексон и Альфред Бейкер.

Напомним, известный певец умер 21 апреля 2016 года от случайной передозировки опиодным анальгетиком.