В полиции назвали вероятную причину крупного пожара на рынке в Ростове

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Ростов-на-Дону, 12 октября. По предварительной версии, крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону возник по причине неосторожности при выполнении сварочных работ. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на железной стене контейнера терминала оплаты мобильной связи.

Из-за неаккуратного обращения со сварочным оборудованием случилось возгорание внутри контейнера, после чего пожар перекинулся на всю территорию рынка «Восточный».

По последним данным, из-за пожара было уничтожено свыше 500 контейнеров с разным имуществом.