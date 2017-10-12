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Происшествия
В полиции назвали вероятную причину крупного пожара на рынке в Ростове
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    В полиции назвали вероятную причину крупного пожара на рынке в Ростове

    9:42  12 Октября 2017
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    В полиции назвали вероятную причину крупного пожара на рынке в Ростове

    Ростов-на-Дону, 12 октября. По предварительной версии, крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону возник по причине неосторожности при выполнении сварочных работ. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МВД.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Согласно информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на железной стене контейнера терминала оплаты мобильной связи.

    В полиции назвали вероятную причину крупного пожара на рынке в Ростове

    Из-за неаккуратного обращения со сварочным оборудованием случилось возгорание внутри контейнера, после чего пожар перекинулся на всю территорию рынка «Восточный».

    По последним данным, из-за пожара было уничтожено свыше 500 контейнеров с разным имуществом.

    Автор: Дана Балан
    #пожар #мвд #ростов-на-дону #восточный #рынок
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