США готовятся к войне с КНДР: эксперт объяснил слова Трампа о «затишье перед бурей»

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что имел в виду Северную Корею, говоря о «затишье перед бурей». Об этом он рассказал в интервью Fox News. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, 5 октября после встречи с американскими военачальниками президент США заявил о «затишье перед бурей». Но при этом тогда Дональд Трамп отказался прояснить, что конкретно он имел в виду.

Но уже в интервью телеканалу действующий президент подчеркнул, что речь шла о КНДР.

«Мы не можем позволить этому продолжаться. Просто не можем», — заявил Трамп, имея в виду развитие ядерной и ракетной программы Пхеньяна.

Действующий президент еще раз «уколол» своего предшественника, отметив, что Барак Обама неоднократно заранее заявлял о своих действиях. «Я помню, как было в случае с наступлением на Мосул (в тот момент город был захвачен боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. — Прим. ФАН). Говорили: мы будем атаковать Мосул через четыре месяца, через три месяца», — сказал он.

Запах войны

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вокруг Северной Кореи сложилась ситуация, в которой стороны подошли к черте, отделяющей их от военного конфликта. Он будет губительным для Пхеньяна, но может привести к таким потерям, к которым союзники американцев, и скорее всего, они сами, не готовы.

«Трамп сейчас вынужден делать попытки сохранить имидж настойчивого и жесткого руководителя на фоне довольно неудачной внутренней политики и острой ситуации на международной арене. Средства невоенного давления на КНДР уже почти исчерпаны, и дальнейшие шаги могут уже спровоцировать эскалацию напряженности», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил военный эксперт, американский президент делает паузу, заполняя ее громкими заявлениями. На деле же кроме полной блокады Северной Кореи и наращивания военной группировки в регионе Вашингтон уже ничего предложить не может. Но военных конфликтов, в которых США задействованы, уже сейчас довольно много, и увеличение их численности грозит перенапряжением сил. А блокада КНДР способна вызвать агрессию со стороны Пхеньяна, который не готов к отказу от оружия массового поражения, считая его единственной гарантией своего суверенитета.

«В любом случае, можно говорить о том, что Трамп готовится к войне с КНДР», — резюмировал Сергей Простаков.

Ранее, как сообщала Газета.ru, Трамп обсудил с советниками ответы на «агрессию КНДР».

1 Организация запрещена на территории РФ.