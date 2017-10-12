Модный дом Gucci откажется от натурального меха в коллекции 2018 года

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Лондон, 12 октября. Руководитель итальянского модного дома Gucci Марко Биззарри (Marco Bizzarri) сообщил, что с будущего года компания в полной мере откажется от использования меха для изготовления своих вещей. Об этом пишет The Guardian.

На пресс-конференции в Лондонском колледже моды, Биззарри уточнил, что уже в коллекции весна/лето-2018 не будет изделий из натурального меха.

Он отметил, что такое решение отражает абсолютную приверженность сделать экологичность обязательной частью бизнеса компании, сообщает АиФ.

Italian fashion house Gucci to go fur-free in 2018, says CEO https://t.co/QF1NImAAoc — The Guardian (@guardian) October 11, 2017

Кроме того, Биззарри сообщил, что неиспользованный мех животных будет выставлен на благотворительном аукционе, денежные средства от которого уйдут в разные фонды организаций по защите животных.