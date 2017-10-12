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Модный дом Gucci откажется от натурального меха в коллекции 2018 года
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    Модный дом Gucci откажется от натурального меха в коллекции 2018 года

    9:28  12 Октября 2017
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    Модный дом Gucci откажется от натурального меха в коллекции 2018 года

    Лондон, 12 октября. Руководитель итальянского модного дома Gucci Марко Биззарри (Marco Bizzarri) сообщил, что с будущего года компания в полной мере откажется от использования меха для изготовления своих вещей. Об этом пишет The Guardian. 

    На пресс-конференции в Лондонском колледже моды, Биззарри уточнил, что уже в коллекции весна/лето-2018 не будет изделий из натурального меха. 

    Он отметил, что такое решение отражает абсолютную приверженность сделать экологичность обязательной частью бизнеса компании, сообщает АиФ

    Кроме того, Биззарри сообщил, что неиспользованный мех животных будет выставлен на благотворительном аукционе, денежные средства от которого уйдут в разные фонды организаций по защите животных.

    Автор: Дана Балан
    #экология #животные #gucci #дом моды #мех
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