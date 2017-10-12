Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

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Франкфурт-на-Майне, 12 октября. На юге Германии сгорела деревянная Башня Гете высотой 43 метра.

Как пишут немецкие СМИ, смотровая площадка в городе Франкфурт-на-Майне 1931 года постройки была одной из достопримечательностей города. Она также входила в пятерку самых высоких деревянных башен страны.

Пожарные сообщили, что реставрации и восстановлению башня уже не подлежит.

Напомним, деревянная башня высотой 22 метра была построена на южной окраине родного города Гете еще в 1867 году. Позже построили 43-метровую башню.