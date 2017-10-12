Пентагон, пользуясь истерией Европы, развернул в Польше бронетанковую дивизию

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Москва, 12 октября. Пентагон, пользуясь истерией в Европе вокруг российских учений «Запад-2017», развернул на территории Польши бронетанковую дивизию.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что «на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения «Запад-2017», в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США», передает ТАСС. Военные развернулись вместе со своей бронетехникой в районах городов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.

Известно, что при этом на польской территории остается техника 3-й бронетанковой бригады США. Таким образом, сейчас в этой стране развернута уже не бригада, а механизированная дивизия американских ВС, куда за 2 часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей военной базы США в Европе. По словам Конашенкова, все это происходит вопреки всем заявлениям НАТО и США о «незначительности» стягиваемых к границам России войскам.

По мнению официального представителя Минобороны РФ, «вся истерия прибалтов и поляков о «русской угрозе» от российско-белорусского учения «Запад-2107», является лишь информационной завесой этой операции Пентагона.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые носили исключительно оборонный характер, военнослужащие обеих стран отрабатывали тактику противостояния боевикам.